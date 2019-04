Calcio, Promozione. Taggia, mister Maiano è realista: "Abbiamo tante difficoltà da affrontare. Il mio futuro? Sono abituato a guardare il presente"

Il Taggia non sta vivendo un grande momento e l'obiettivo playoff potrebbe scivolare di mano, anche se il quarto posto dista solo tre punti a 270 minuti di gioco dalla conclusione.

"Contro la Voltrese è mancata lucidità". A Rivierasport.it mister Christian Maiano torna sull'1-1 contro la Voltrese: "E' stata una partita difficile. Abbiamo tante difficoltà da affrontare - sottolinea il mister giallorosso - e purtroppo il risultato non ci ha premiato, però l’impegno non è mancato. I miei ragazzi hanno messo tanto cuore e tanto sacrificio. E' mancata un po’ di lucidità, come i due rigori sbagliati testimoniano, ma la squadra ha messo tutto quello che poteva".

"Panizzi e Di Clemente possono aiutarci". Maiano accoglie nella rosa i nuovi Panizzi e Di Clemente: "Sono giocatori d'esperienza che possono aiutarci sia livello numerico che a livello di gestione di questo momento difficile - evidenza Maiano - visto la loro esperienza".

"Il mio futuro? Guardo il presente". Il tecnico giallorosso non pensa al futuro: "Non so cosa riservi il futuro - rimarca il mister - sono sempre stato abituato a guardare il presente e a concentrarmi solo su quello. Quindi per ora conta solo finire al meglio la stagione".