Calcio. Rivoluzione Imperia per la prossima stagione. Casting panchina: tra Baldisserri e Bocchi spunta Bencardino

Alfredo Bencardino, idea per la panchina dell'Imperia per la prossima stagione

L'Imperia è pronta alla rivoluzione tecnica per la prossima stagione. I neroazzurri stanno lottando per la promozione in Serie D ma nella prossima annata sarà rivoluzione tecnica qualsiasi sia la categoria.

Soluzione 1. Il primo nome sul taccuino dei dirigenti è sempre quello di Alberto Baldisserri, un vero e proprio sogno in caso di promozione in Serie D. Secondo indiscrezioni l'ex Sanremese potrebbe rappresentare l'uomo di esperienza ideale per la piazza. Baldisserri è pronto ad un progetto importante.

Soluzione 2. Il nome di un ritorno sulla panchina di Gian Luca Bocchi è molto probabile. La dirigenza, sempre secondo rumors, potrebbe provare a portare al Ciccione il tecnico che sarebbe ben accetto anche dalla piazza. Bocchi è da qualche stagione senza panchina e ad Imperia tornerebbe di corsa.

Soluzione 3. Ma il nome nuovo per la panchina dell'Imperia sarebbe rappresentata nell'identikit che porta a Alfredo Bencardino. L'attuale tecnico della Dianese & Golfo, secondo indiscrezioni, sarebbe uno dei profili preferiti.