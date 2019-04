Calcio. Sanremese Juniores, mister Notari traccia un bilancio stagionale e non pensa al futuro: "Annata positiva, ma si poteva fare meglio. Il Taggia? Non ho sentito nessuno"

La stagione della Sanremese Juniores Nazionale si sta per concludere, dopo un campionato a due facce dove la compagine matuziana ha realizzato una grande prima parte di stagione, faticando più nella seconda parte causa squalifiche e infortuni.

A Rivierasport.it traccia un bilancio mister Arturo Notari: "E' stata una stagione positiva, in un campionato difficile come il campionato Juniores Nazionale che quest'anno prevedeva trasferte molto lunghe. Si poteva andare meglio - sottolinea il tecnico biancoazzurro - e ho il rammarico di non avere avuto l'intera rosa a disposizione nella seconda parte di stagione come prima di Natale.

Dopo la pausa natalizia abbiamo avuto in serie squalifiche e infortuni: avevamo trovato un assemblaggio importante, visto che alla fine del girone di andata avevamo chiuso in coabitazione. I ragazzi hanno fatto un ottimo campionato".

Notari non guarda alla prossima stagione e al momento smentisce le voci in arrivo sul suo futuro: "Il Taggia? Non ho sentito nessuno - evidenza Notari - e per adesso non so nulla: il mio primo obiettivo è quello di finire al meglio questa stagione".