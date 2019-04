Calcio, Serie D. Agente Lauria: "Solo Fantacalcio, nessun contatto tra la Sanremese e il mio assistito. Ma se in futuro arrivasse una proposta..."

Fabio Lauria, ex attaccante della Sanremese, quest'anno in forza al Rezzato

E' intervenuto a Rivierasport.it l'Agente di Fabio Lauria, dopo che vari voci di corridoio vedono l'attaccante, attualmente in forza al Rezzato, nelle mire per la prossima stagione proprio della Sanremese:

"Al momento tra la Sanremese e Fabio Lauria non c'è assolutamente niente, visto che siamo fuori mercato. Non c'è stato nessun tipo di contratto e al momento il mio assistito è concentrato sul finale di stagione al Rezzato. Così come la dirigenza della Sanremese sia concentrata sul finale del proprio campionato, ma se dovesse arrivare una proposta dal club matuziano Fabio la valuterebbe con attenzione. Sinceramente con il sistemo di gioco di questa stagione la vedo complicata come situazione, al momento è solo Fantacalcio..."

"Detto questo c'è da dire che Lauria si è trovato molto bene alla Sanremese trovando un grande feeling con società, compagni di squadra, ambiente e città".

Videtta, Taddei e Spinosa. Il Procuratore ha anche come assistiti anche Videtta, Taddei e Spinosa, rispettivamente difensore centrale e centrocampisti della Sanremese. Il Procuratore ha tracciato un bilancio sulla loro prima stagione in biancoazzurro:

"Taddei è il terzo anno che è alla Sanremese dove è anche il capitano. Al di la del campo ha trovato la sua strada a livello sentimentale completando il suo percorso.

Spinosa e Videtta si sono trovati molto bene, realizzando un campionato ad altissimo profilo ed è per questo che sono stati presi. Tutto secondo le aspettative e sono due giocatori che se la società vorrà rimarrebbero volentieri in biancoazzurro anche se non so il mercato che avranno tra due mesi. Quest'anno la Sanremese è stato un gruppo molto più coeso rispetto agli anni scorsi".