Sanremo: la Giunta approva il progetto per gli interventi sui percorsi di mountain bike tra San Romolo e Monte Bignone

La Giunta comunale di Sanremo ha approvato la relazione tecnica sugli ‘Interventi di manutenzione della rete di percorsi per mountain bike ed aree per servizi complementari ai fini del miglioramento dell’offerta turistico-sportiva nella zona di San Romolo e Bignone’.

La progettazione sarà redatta, per la successiva realizzazione, dal Consorzio Forestale Monte Bignone in forza di quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento attuativo del Consorzio. Il costo, a carico del Comune matuziano, sarà 48.678, a favore del Consorzio Forestale Monte Bignone, per la progettazione e successiva realizzazione degli interventi, finanziato nel Bilancio di Previsione 2018-2020.

Tra i lavori sono previsti piccoli manufatti e interventi di regimazione acque, canalizzazioni, contenimento delle pendenze su esistenti vie di scorrimento e scolo, interventi di stabilizzazione del fondo di transito (gradonature, soglie, costipazioni), la creazione di articolazioni nel tracciato per ridurre eccessive pendenze; la realizzazione e ripristino di piccole opere di protezione dei bikeristi lato valle, la collocazione, a sostituzione e integrazione dell’esistente ormai inadeguata, di nuova segnaletica e pannellistica informativa (prescritta per legge e che deve essere conforme alle linee guida regionali). Previsti anche interventi manutentivi degli spazi di sosta e manovra automezzi e aree per lavaggio bici e servizi bikers.