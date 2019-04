Tennis. Challenger Sophia Antipolis: il primo avversario del sanremese Gianluca Mager è il temibile Hemery

Scatta oggi pomeriggio (ore 14.30) per il sanremese Gianluca Mager il Challenger di Sophia Antipolis. Il tennista sanremese scenderà in campo sulla terra rossa francese sfidando il temibile transalpino Hemery, numero 271 della classifica ATP.

Avversario insidioso. Mager va a caccia di una partita importante per mettere punti in bottino e migliorare sempre di più una splendida graduatoria mondiale con la racchetta matuziana salita al posto numero 179. In caso di passaggio del turno sul cammino di Mager potrebbe essere Herbert o Safwat.

Testa a testa. Positivo per Mager l'unico precedente tra i due tennisti. Nel settembre 2015, sulla terra rossa si Sibiu in Romania, il matuziano vince in tre set contro il francese.