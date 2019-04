Freccette. Domenica a Rapallo il 3° Campionato Regionale della F.I.G.F. Liguria

In programma domani a Rapallo il 3° Campionato regionale della F.I.G.F. Liguria. Il Torneo organizzato dal D.C. Old Boys oltre al titolo regionale della categoria singolo e doppio assegnerà di diritto per il vincitore la partecipazione al Campionato Italiano di Pieve di Cento in programma il 27 Aprile.

Il favorito è sicuramente Jojo Tamares attuale campione in carica ma quest’anno la concorrenza non manca e vedremo sicuramente delle buone gare. Prevista la presenza di una emittente televisiva che realizzerà un ampio reportage sulla manifestazione.

Molto più incerto il risultato nel doppio disputato per il primo anno con alcune coppie interessanti formate da giocatori che si sono distinte nelle prove nazionali anche per loro ci sarà poi l’appuntamento a Pieve di Cento con la prova nazionale, lo scorso anno un nono posto per la coppia imperiese formata da Thomas e Nikolas Hohenester.

Manca purtroppo la parte femminile in quanto non si è raggiunto il numero di partecipanti per rendere valida la gara.