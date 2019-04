Da giovedì a sabato ecco il weekend del Rally di Sanremo: tutti i divieti in città e nell'entroterra

Scatta giovedì la settimana del Rally di Sanremo, tra verifiche, partenze, arrivi e, ovviamente le classiche prove speciali che si svolgono nell’entroterra.

La Polizia Municipale, sulle richiesta dell’Ac Ponente Ligura, organizzatore della 66a edizione della gara e di quelle collaterali, ha emesso un’ordinanza per disciplinare occupazione suolo pubblico e viabilità nei tre giorni di manifestazione.

Verrà instaurato un divieto di transito e sosta con rimozione forzata in piazzale Carlo Dapporto, dalle 16 di oggi (martedì) alle 24 di sabato prossimo. Divieto di transito e sosta anche in: lungomare Calvino, via Rava, pista ciclabile ed area ex Stazione ferroviaria, negli stessi orari. Il divieto, nell’area a ponente dell’ex deposito merci (il parcheggio per motocicli e ciclomotori) è previsto dalle 00.00 di oggi, alle 19 di lunedì prossimo.

Divieto di transito e sosta anche in: giardini Vittorio Veneto (Corsia di ponente – prosecuzione di Corso Mombello e (Corsia a mare – da Living Garden a Via Nazario Sauro), via Nazario Sauro (tratto tra via Gioberti e corso Mombello, semi carreggiata a mare), dalla mezzanotte di giovedì alle 24 di sabato.

Divieto di transito e sosta in: passeggiata Salvo D’Acquisto (da ex passaggio a livello del Morgana a via del Castillo), via del Castillo (ambo i lati, da Salvo D’Acquisto a ingresso Portosole), via Gavagnin (fino altezza bar Sud-Est escluso area riservata alla Polizia di Stato), dalla mezzanotte alle 19 di venerdì prossimo.

Divieto analogo in lungomare Vittorio Emanuele II, dalle 16 di oggi (martedì) alle 24 di sabato con le aree riservate all’Ac Ponente Ligure, organizzatore del Rally Sanremo. Altro divieto di sosta con rimozione forzata in corso Imperatrice (dal tabacchino alla scalinata di piazza Cesare Battisti), dalle 10 di oggi (martedì) alle 24 di sabato: sempre in corso Imperatrice (da Via Verdi a Largo Nuvoloni ed escluso gli spazi di sosta per disabili) divieto di sosta dalle 8.30 alle 16 di venerdì e 14 alle 21 di sabato. Divieto di transito nelle stesse zone dalle 9.30 alle 11, dalle 13.30 alle 16 di venerdì, dalle 15 alle 16.30 e dalle 17.30 alle 21 di sabato.

In corso Inglesi (da intersezione di via Verdi a inizio senso unico ed escluso area taxi) divieto di sosta con rimozione forzata dalle 12 alle 20 di sabato. In via Matteotti (da via Carli a via Verdi) saranno consentiti transito e sosta ai veicoli del rallye, sul centro strada, nell’area debitamente delimitata dalle 15 di venerdì alle 10.30 di sabato.

Sarà vietato il transito in strada Gozo Superiore, sulla direttrice strada Monte Ortigara-San Bartolomeo, dalle 7 alle 13 di venerdì, con deroga ai residenti, i quali potranno transitare secondo le direttive impartite dal personale presente sul posto, i veicoli del Rallye ed i veicoli in servizio di polizia, soccorso ed emergenza. Previsto il divieto di transito e sosta in strada Monte Ortigara (da bivio Gozo a San Romolo) in entrambi i sensi di marcia dalle 7 di venerdì alle 2.30 di sabato. Deroga al divieto di transito per i residenti, che potranno transitare con accesso da Bivio Gozo.

Divieto di transito e sosta in via Ludovico Ariosto, nella sola direttrice San Giacomo-San Bartolomeo, dalle 7 alle 22 di venerdì. Deroga anche in questo caso al divieto di transito per i residenti, che potranno transitare secondo le direttive impartite dal personale presente sul posto, i veicoli del Rallye ed i veicoli in servizio di polizia, soccorso ed emergenza.

Divieto di transito e sosta in strada Senatore Ernesto Marsaglia, in entrambi i sensi di marcia da bivio La Rocca a bivio Monte Bignone, dalle 10.30 di venerdì alle 2.50 di sabato. La località Prato di San Romolo sarà raggiungibile, nelle ore libere dai transiti, con accessodisciplinato dal personale dell’organizzazione presente sul posto. Infine divieto di transito e sosta da bivio La Rocca a incrocio Monte Ortigara-Perinaldo dalle 7.30 di venerdì alle 3.30 di sabato.