Subbuteo: domani e domenica il Master Sanremo a 'caccia' della salvezza nel campionato di Serie A

Servirà una vera e propria impresa, domani e domenica al Master Sanremo al campionato di Serie A di calcio tavolo (l’evoluzione del Subbuteo) sempre in primo piano nello sport sanremese.

La città matuziana, infatti, è l’unica a fornire una società affiliata alla federazione nazionale ed internazionale del settore, nella nostra regione. Il Master Sanremo, dopo aver conquistato due anni fa la Serie A per la seconda volta, nel girone di andata non è riuscita a tenere il passo delle concorrenti per non retrocedere, terminando all’ultimo posto con soli 3 punti. Ma la salvezza non è impossibile perché, grazie agli scontri diretti con le concorrenti (Torino, Milano e Brescia su tutti) potrebbe ancora dire la sua e raggiungere un posto per garantirsi il play-out e poi giocarsi il tutto per tutto, per rimanere nella massima serie.

Il Master Sanremo partirà venerdì, alla volta della capitale italiana del calcio tavolo, San Benedetto del Tronto, nelle Marche. Circa 800 km da percorrere dalla città dei fiori per Gianfranco Mastrantuono, Stefano Bacchin, Carlo Alessi e Gianfranco Calonico, ai quali si aggiungerà il maltese Jason Pisani. Per i matuziani servirà un grande avvio, in particolare nelle prime partite ma anche una ‘svolta’ contro le rivali dirette, con cui all’andata sono arrivati 3 pareggi ed una sconfitta.

La trasferta di San Benedetto del Tronto, come spesso capita per il ‘Master Sanremo’, è resa possibile dalla straordinaria collaborazione di Auto 3 Spa e di: Ristorante Quintessenza a Sanremo, officina autorizzata Fiat di Carlo Bodino, il ‘B.I.G.’ di piazza Bresca a Sanremo e NK Garden. Chiunque fosse interessato a contattare il club per iniziare o riprendere l’attività, può consultare il sito Internet: www.subbuteomastersanremo.it.