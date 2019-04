Calcio. Torneo delle Regioni, Juniores: debutto di fuoco per la Liguria, è sfida all'Abruzzo

Tutto pronto per il Torneo delle Regioni targato Juniores. In terra laziale la rappresentativa ligure scenderà in campo alle ore 16.30 contro l'Abruzzo per il match d'esordio nel Gruppo C.

Tra le fila della Liguria riflettori puntati su tre giocatori della nostra provincia. Il Selezionatore Orcino ha portato nel Lazio anche il difensore Giacomo Fazio (Imperia), il centrocampista Mattia Schillaci (Ospedaletti) e l'attaccante Andrea Salmaso (Taggia). L'altra sfida del raggruppamento sarà quella tra Veneto e Sardegna.

TORNEO DELLE REGIONI - 1^GIORNATA -

GRUPPO A: Lombardia-Marche e Sicilia-Friuli Venezia Giulia

GRUPPO B: Basilicata-Umbria e Toscana-Trento

GRUPPO C: Liguria-Abruzzo e Veneto-Sardegna

GRUPPO D: Bolzano-Puglia e Molise-Calabria

GRUPPO E: Lazio-Emilia Romagna e Piemonte Valle d'Aosta-Campania