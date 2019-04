Torneo delle Regioni, Allievi: la Liguria esce ai rigori, Marche in semifinale

TORNEO DELLE REGIONI - QUARTI DI FINALE - ALLIEVI

MARCHE - LIGURIA 0-0

Reti: 28'Scanzano (P) 29'Caudini (L, rigore)

Marche: Santarelli, Alla (57' Arsendi), Bandanera (73' Cantarini), Basconi, Braconi, Gagliardi (53' Guercio), Lombardi, Pampano (61' Matera), Silenzi, Smerilli, Verdesi.

A disposizione: Bucosse, Capitani, Cerolini, Onuorah, Sanamarianova.

Allenatore: Galiz

Liguria: Caccio, Balla, Barisone, Boiga (77' Travella), Calvi, Cantoni (58' Cassini), D'Antoni, Franco, Gambetta, Oggianu Carniglia (80' Scappazzoni), Piccarreta.

A disposizione: Ribizzi, Cristiani, Iofrida, Latella, Marella, Menotti.

Allenatore: Virieux

Anche il match della categoria Allievi che ha visto in campo la Liguria si è deciso ai calci di rigore. Reti bianche nei tempi regolamentari, con un legno per parte colpito da Cantoni nel primo tempo e da Alla nella seconda frazione.

I liguri hanno ceduto però dal dischetto, nonostante per ben due occasioni abbiano avuto l'opportunità di portarsi in vantaggio dopo gli errori marchigiani. Un'opportunità non sfruttata, fino al 5-4 definitivo arrivato ad oltranza.

LA SERIE DEI RIGORI

Marche: Lombardi (gol), Smerilli (no gol), Matera (gol), Guercio (no gol), Silenzi (gol), Basconi (gol), Cantarini (gol).

Liguria: Piccarreta (gol), Cassini (no gol), Barisone (gol), Gambetta (no gol), D'Antoni (gol), Franco (gol), Scappazzoni (no gol)