Calcio. Torneo delle Regioni, tra le protagoniste della Liguria finalista anche Michela Luccisano: "Traguardo dedicato a tutta la squadra"

La Liguria femminile ha realizzato l'impresa di conquistare la finalissima del Torneo delle Regioni che si sta disputando nel Lazio. Noi di Rivierasport.it abbiamo raggiunto Michela Luccisano, ex Unione Sanremo e attualmente in forza all'Alassio FC.

Michela, come prima cosa complimenti per l'impresa: ma ve lo aspettavate? "Sinceramente aspettarsi di arrivare fino in fondo no, però quando sei in campo, come dice sempre il mister Maggi dopo i gironi non c'è più la squadra più forte sulla carta, vince chi ci mette il cuore. Ci davano per spacciate contro la Toscana eppure è tornata a casa".

Hai una dedica speciale dopo questo grande traguardo? "Questo traguardo sicuramente va dedicato tutto alla squadra della Rappresentativa, cioè a noi. Ogni anno veniamo considerate inferiore e invece a rappresentare la nostra regione siamo rimaste solo noi ragazze".

L'ultimo atto sarà contro il Piemonte Valle d'Aosta: che avversario vi aspettate? "Sicuramente sarà una squadra che come noi avrà voglia di vincere. Decideranno campo, cuore grinta".

Come giudichi la tua stagione all'Alassio FC? "La stagione all'Alassio direi che è stata una annata di rodaggio, con ragazze nuove che si conoscono poco. Penso che potremmo fare grandi cose sicuramente in futuro".