MMA: bellissima vittoria per l'atleta imperiese Giacomo Michelis al 'Night Warriors' di sabato scorso

L’atleta imperiese Giacomo Michelis, PRO di MMA da un anno, che nasce come agonista e si allena ad Imperia all’Ok Club, sotto la stretta regia dei coach Stefano Campeggio e Simone Ruiu (combatte per i colori della Kombat team Alassio diretta dal manager Alessandro De Blasi), ha combattuto sabato scorso al ‘Night Warriors 5’ a Pieve di Cento in provincia di Bologna.

Nella 'Main Card', contro il marocchino Omar El Haida, per la selezione Oktagon categoria 77 Kg, ha vinto al primo round a terra con una tecnica di finalizzazione per strangolamento (Mata Leao) chiudendo l’incontro in 4 minuti e 20 secondi. Determinante per il risultato la concentrazione del Fighter unita alla costante preparazione tecnica con i coach che lavorano in sinergia con il preparatore atletico Alessandro Bianchini del Crossfit di Imperia per portare l’atleta al top delle proprie condizioni.

Prossimo appuntamento il 25 maggio a Monza per la finale di Oktagon evento top in Italia per gli sport da combattimento e possibile biglietto di ingresso per i circuiti internazionali e Michelis vogliamo sottolineare che è il primo imperiese nella storia della MMA che accede ad un circuito così prestigioso nel panorama italiano del settore.