‘Sci di fondo on the beach’: 16 squadre pronte a sfidarsi per la decima edizione

Sabato 27 aprile 2019 nella Baia del Sole si svolgerà a Laigueglia (Sv), sulla spiaggia fronte Corso Badarò tra il Bagni Le Palme ed i Bagni Ondina passando per i Bagni Federico, l'originale manifestazione ludico-sportiva "Sci di Fondo On The Beach 2019" che compie dieci anni di età. A sfidarsi sulla sabbia sedici squadre provenienti da diverse località sciistiche, anche se non mancheranno quelle locali pronte a difendere il territorio. Ecco le squadre in gara: Clusone (BG), Sestriere (TO), Valle Pesio Valle Stura e Limone Piemonte (CN), Cai Milano (MI), Laigueglia e Baia Alassio (SV). La novità di quest’anno, la Walk in Balance, una disciplina rivolta, oltre che ad una corretta impostazione della camminata, alla cura dello stile di vita più in generale.Stelle e campioni dello sci di fondo presenti per questa straordinaria edizione; già confermati Pietro Dutto, biatleta della Nazionale Italiana, Campione d'Italia Assoluto nel 2018 nella specialità sprint 10 km con numerose vittorie in coppa Italia e piazzamenti nei top 10 in IBU Cup (Coppa del mondo B del circuito del biathlon) e varie vittorie nel circuito delle lunghe distanze dello sci di fondo, Alessandra Merlin ex sciatrice alpina italiana specializzata nella discesa libera, nel supergigante e nel carving, vincitrice di una Coppa del Mondo di carving. Potrebbe inoltre esserci la presenza a sorpresa del grandissimo campione di sci di fondo Marco Albarello nel caso si liberasse da impegni già presi.

Il programma prevede: ore 9.30 apertura villaggio on the beach, ore 10.00 Walk in Balance, dalle ore 11.00 gare di sci di fondo on the beach (squadre ufficiali e squadre junior), ore 13 circa “tuffo” in mare benvenuta estate, ore 14.30 gara di Biathlon e Walk in Balance, ore 15.30 gara di Fat Bike, ore 16.00 gara di “tiro allo slittino”, ore 16.30 gara corsa con le ciaspole, e a seguire premiazione vincitori. Durante la giornata prove libere di sci di fondo, Fat Bike e Shuttler Bike (bici sull'acqua); a disposizione materiale tecnico gratuito.

La manifestazione è organizzata dalla Eccoci Eventi di Alassio e Bottero SKI di Limone Piemonte in coo-partecipazione con il Comune di Laigueglia ed in collaborazione con i Bagni Le Palme, Bagni Federico, Bagni Ondina Laigueglia, QuiLaigueglia Rete d’Impresa, Rossignol, Leki, Galup, Shuttle Bike kit, Centro sci fondo e sci nordico Limone Piemonte, Valle Pesio Servizi.Si ringraziano: Acquario di Genova, Grotte di Toirano, Vivai Montina Cisano sul Neva, e le Associazioni ed Assistenze di Laigueglia. Media partners: TGevents Television, Radio Number One, Imperia Tv, TeleGenova.

La manifestazione avrà anche scopo benefico con la raccolta fondi a favore della Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro.

Per informazioni: www.scidifondonthebeach.com