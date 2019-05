Vivi un’estate biancoazzurra: torna il Sanremese Summer Camp

Anche nel 2019, la Sanremese Calcio è pronta ad accogliere i giovani calciatori nei mesi di giugno e luglio. Come avvenuto negli scorsi anni, la società biancoazzurra metterà a disposizione uno staff qualificato per i Summer Camp che si svolgeranno a partire da lunedì 24 giugno.



Aperti a tutti i bambini e ragazzi (tesserati e non) nati dal 2005 al 2013, i campi si svolgeranno a Pian di Poma dal lunedì al venerdì su tre settimane consecutive (la quarta è in attesa di conferma) e, oltre ai classici allenamenti, prevederanno anche attività di animazione e giochi in spiaggia.

Sono previsti sconti per i tesserati della Sanremese, per chi porterà un amico ai camp, per chi si iscrive prima del 20 maggio e, chiaramente, per chi vorrà partecipare per più di una settimana.

Chi fosse interessato può contattare il referente Alessandro Eneide via e-mail (eneide.alessandro@gmail.com) o telefonicamente (339.2801290).