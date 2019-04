Freccette: nel prossimo fine settimana 18 liguri parteciperanno ai campionati assoluti di 'Steel' a Bologna

Siamo ormai alla vigilia dell’importante appuntamento di Pieve di Cento (Bologna) con i Campionati Italiani assoluti di Steel. Per la Liguria saranno ben 18 gli atleti presenti. Nella giornata di sabato saranno impegnati nei singoli gli imperiesi: Paolo Pesce, Thomas Hohenester, Nikolas Hohenester, Nicholas Palma, Giuseppe Di Bella, Viorel Tulbu e nel Femminile Tamara Wolff.

Per la zona di Levante: Jojo Tamares, Ken Tamares, Pierino OLivarello, Mirko Badiale,Cesare Bacicalupo, Ivano Ghiglino,Andrea Sabatini, Alessandro Sandroni, Giovanni Ranoisio, Ruel Grafil e nel femminile Marianna Matteo. Il torneo prenderà il via alle 10 con i gironi preliminari e continuerà nel pomeriggio con i tabelloni finali. La giornata di domenica sarà dedicata ai doppi ed alla selezione under 18 che oltre al titolo italiano mette in palio la partecipazione al Torneo Winmau di Londra per il vincitore. In gara per la Liguria Nicholas Palma e Ken Tamares.

Ma la stagione non si concluderà con questo appuntamento, in preparazione tornei locali, il Master regionale e la partecipazione per quattro atleti all’importante torneo Game on a Rimini il 26 maggio dove, tra i 128 atleti, risultano iscritti Thomas Hohenester, Nikolas Hohenester, Giovanni Ranoisio e Paolo Pesce.