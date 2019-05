Pallamano Ventimiglia, intenso fine settimana per le compagini giallonere: l'Under 13 per un sogno

Dopo le grandi prestazioni della formazione Under 15 al Torneo Handebolmania in Portogallo, tornano in campo nel prossimo fine settimana le formazioni della Pallamano Ventimiglia: analizziamo l'agenda giallonera.

Senior. La formazione Senior va a caccia di un altro importante risultato sul parquet del Beausoleil, compagine francese che vuole prendersi la rivincita. I gialloneri guidato la classifica della fase di promozione.

Under 15. Doppio impegno per la formazione Under 15 della Pallamano Ventimiglia che disputerà un match interno contro l'Antibes (campionato pre-eccellenza Alpi Marittime) e domenica le finali d'area nord dove i campioni liguri piemontesi e due lombarde.

Under 13. La formazione Under 13 disputerà la semifinale di categoria tra le mura amiche: "Un momento importante per questi ragazzini che hanno intrapreso il mondo della pallamano". La fascia B giocherà contro il Grasse.