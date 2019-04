Basket. Olimpia Taggia, due squadre al Torneo Guidelli di Arezzo

Due squadre Olimpia basket Taggia hanno partecipato alla trentaseiesima edizione del torneo Guidelli di Arezzo.

La squadra under 13 Sisteldi coach Bellone si è classificata al terzo posto andando ad un soffio dalla finale : ha perso di 5 punti in semifinale con la Leonessa Brescia che ha poi vinto il torneo. Gli under 14 di coach Pionetti, squadra in collaborazione con il BKI Imperia, si è classificata undicesima dimostrando comunque grande volontà e grinta nelle partite.

Il torneo, di buon livello , ha permesso di confrontarsi con realta’ diverse e migliorare sia tecnicamente che come gruppo.

Gli under 14 ora saranno impegnati in coppa liguria mentre gli under 13 incontreranno il Landini Lerici nella semifinale del campionato di categoria.

