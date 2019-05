Calcio, Eccellenza. Ventimiglia, bomber Daddi aspetta l'Imperia: "Luccisano gran persona e ottimo allenatore. I neroazzurri? Stanno facendo un ottimo campionato. Se segno..."

Domenica pomeriggio si gioca un derby molto speciale per bomber Pietro Daddi. L'attaccante del Ventimiglia è il grande ex del match contro l'Imperia, visto il suo passato da capocannoniere nelle fila neroazzurre.

"Luccisano ottimo allenatore". Daddi aspetta con grande voglia la super sfida del 'Morel' contro la sua ex squadra e introducendo il big-match, analizza il lavoro del neo tecnico Fabio Luccisano: "Con mister Luccisano stiamo lavorando bene - sottolinea il bomber granata - oltre ad essere una gran persona è un ottimo allenatore. Noi siamo in una situazione delicata, ma uniti e concentrati possiamo salvarci. Io metterò a disposizione della squadra tutto me stesso per riuscire a rimanere in categoria".

"Imperia ottima squadra". L'attaccante analizza anche la stagione della sua ex squadra: "L'Imperia? E' un'ottima squadra, stanno facendo un grande campionato e sarà un derby combattuto".

"Se segno..." Ma in caso di rete Daddi ha le idee chiare: "Se segno non esulto - evidenza Daddi - per rispetto ai colori che un anno fa indossavo".