Calcio, Eccellenza. Ventimiglia-Imperia, derby testacoda che vale una stagione

Domenica pomeriggio si gioca al 'Morel' una sfida molto accesa e sentita come il derby tra Ventimiglia e Imperia che mai come quest'anno mette in palio punti importanti per le due squadre.

Base Ventimiglia. I granata con 180 minuti di gioco ancora da affrontare, proveranno a migliorare la propria piazza in un playout praticamente scritto con un Luccisano che cercherà di realizzare una vittoria gloriosa per imitare quello fatto di buono con la formazione Juniores. La rosa non ha il morale alto, ma i frontalieri devono cercare di fare punti, vinto il distacco di tre punti alla quint'ultima piazza e il -4 dalla salvezza diretta dell'Albenga che potrebbe lasciare qualche punto di strada. L'arma in più? La voglia del grande ex Daddi.

Casa Imperia. L'Imperia proverà ad ottenere un'altra vittoria che renderebbe ancora vivo in casa neroazzurra il sogno della promozione in Serie D. La capolista Vado è asole tre lunghezze, mentre la Rivarolese è a due punti. Con Colavito in panchina l'Imperia ha solo vinto e realizzato un cammino fino a questo momento esaltante. Ma Ventimiglia sarà tappa fondamentale.