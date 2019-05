Calcio giovanile. Il Don Bosco Vallecrosia Intemelia organizza il Memorial Mauro Rabozzi per il 25 aprile

Il Don Bosco Vallecrosia Intemelia, affiliato al Torino Fc Academy, organizza il Memorial Mauro Rabozzi al campo sportivo Zaccari di Camporosso. Il torneo, che andrà in scena giovedì 25 aprile, sarà rivolto agli esordienti, mentre domenica 28 aprile sarà dedicato ai pulcini 2008.

La manifestazione è dedicata a Mauro Rabozzi, ex mister biancorosso scomparso prematuramente nel 2012. Allenò ininterrottamente nel Don Bosco Vallecrosia dal 1992 sino a quando non si ammalò. "Vogliamo ricordare Mauro, un allenatore capace e sempre attento ai bisogni dei suoi ragazzi - fa sapere la società - Aveva l’abitudine di dire ”Se hai bisogno io ci sono” per far sapere ai giovani calciatori che in qualsiasi momento potevano contare su di lui, non solo come mister ma anche come amico più grande. Sarà un'occasione per onorarlo".