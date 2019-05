Calcio. La Liguria Femminile sfiora l'impresa al Torneo delle Regioni, la soddisfazione di Ugo Maggi: "Ragazze straordinarie, l'obiettivo per il prossimo anno sarà quello di migliorarci"

La Rappresentativa della Liguria femminile sfiora la grande impresa al Torneo delle Regioni, svoltosi la scorsa settimana nel Lazio. Le liguri cadono nella finale di fronte al Piemonte Valle d'Aosta ma a Rivierasport.it il Selezionatore Ugo Maggi è soddisfatto:

"Le ragazze hanno realizzato qualcosa di incredibile, nonostante la prima fase non sia stata delle migliori. Queste ragazze però sono riuscire a fare un grande torneo e arrivare a giocarsi la finale contro il Piemonte Valle d'Aosta, una grande squadra".

Maggi per la prossima edizione alza l'asticella: "Quest'anno siamo arrivate in finale e ora sarebbe bello poter riuscire a vincerla questa competizione: sarà il nostro obiettivo nella prossima stagione".

Il tecnico elogia il gruppo e guarda anche a chi non c'era: "Con la mancata iscrizione dell'Unione Sanremo quest'anno qualcosa abbiamo perso, anche se il gruppo si è ben amalgamato. Ringrazio l'Alassio FC per le tante giocatrici che ci ha dato e un pensiero va alla Mariotti che aspetto per l'anno prossimo. Luccisano e Famà? Due brave giocatrici che ci hanno dato una grande mano come tutte le altre".