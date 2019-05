Calcio, Promozione. Sanstevese, volata alla salvezza diretta: ma nella tana del Bragno serve l'impresa

La Sanstevese proverà a compiere l'impresa della salvezza diretta al primo campionato di Promozione. Un colpo che potrebbe arrivare anche senza passare attraverso i playout per la squadra allenata da mister Siciliano, visto la regola dei sette punti.

Caccia all'impresa. Ma andiamo con ordine. La compagine del Presidente Proto al momento ha 29 punti in classifica ed è a -3 dal Varazze quint'ultimo, piazza che con la regola dei sette punti potrebbe bastare il prossimo 5 maggio per la permanenza senza spareggio. Il destino della Sanstevese non dipende solo da se stessa ma anche dagli avversari e domenica l'ostacolo si chiama Bragno. I savonesi sono in piena lotta per un posto nei playoff e renderanno la vita non semplice a Cutellè e compagni.

Novità in società. Come riportato una settimana fa da noi di Rivierasport.it è molto probabile che in estate ci sia l'entrata di qualche nome nuovo di grido della provincia nella società di Santo Stefano al Mare. Ma l'obiettivo principale è ora quello di mantenere la categoria.