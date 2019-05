Tennis. ATP Barcellona. Dopo il trionfo di Montecarlo torna subito in campo Fognini: è sfida a Kuhn

Fabio Fognini torna in campo a Barcellona dopo il trionfo di Montecarlo

Non c'è pausa per il Principe Fabio Fognini. Il tennista dio Arma di Taggia, a pochi giorni dall'impresa di Montecarlo, va a caccia del grande bis sulla terra rossa basca di Barcellona.

Fognini, testa di serie numero 8, scenderà in campo nella tarda mattinata di oggi (ore 12.30) per sfidare nel secondo turno del tabellone principale lo spagnolo Kuhn. Attenzione all'attuale numero 242 al mondo che nel turno precedente ha superato in tre set il più quotato argentino Delbonis.

Testa a testa. Questa è la sfida numero due in carriera tra Fognini e Kuhn. L'unico precedente risale al cemento di Miami, quando nel marzo 2018, la racchetta armese di impose per due set a zero.