Calcio, Serie D. Sanremese, domenica arriva il Casale: basta un punto per il secondo posto matematico

La Sanremese torna in campo domenica pomeriggio (ore 15) davanti al pubblico amico del 'Comunale' per affrontare il temibile Casale. I piemontesi sono in lotta per un posto nei playoff dopo un momento di ribasso nell'ultimo periodo.

Sanremese seconda se... I biancoazzurri di mister Lupo vogliono la secondo piazza matematica cercando di chiudere il discorso e i matuziani con un punto avrebbero tagliato il traguardo. Ma anche in caso di risultato negativo, con mancata vittoria del Savona, la Sanremese sarebbe seconda con 90 minuti di gioco ancora da giocare.

Incognita avversario. Ma quale squadre affronterà la Sanremese nella semifinale secca nei playoff? Al momento a giocarsi la quinta piazza sono Folgore Caratese, Inveruno e proprio il Casale fermi a quota 48 punti, con il Ligorna quarto a 50 punti: gli ultimi 180 minuti di gioco saranno decisivi.