Ligure Vending: la distribuzione automatica in provincia di Imperia sposa i prodotti biologici e diventa green

Nell’era della snackification, dove tutto diventa fast e snack, per adattarsi ai tempi e ai ritmi della vita e del lavoro, l’offerta si sta arricchendo con prodotti e bevande calde sempre più biologici e contenitori biodegradabili. Ormai è risaputo che non si mangi più come una volta. In ufficio, a scuola e nei luoghi pubblici i distributori automatici di prodotti alimentari devono sempre più conquistare i palati più esigenti. Le nuove abitudini alimentari, lontano dai fornelli, spingono verso modalità alternative di nutrirsi.

Il cibo biologico ultimamente ha conquistato anche i distributori consentendo di consumare in ogni momento della giornata prodotti bio certificati. In provincia di Imperia Ligure Vending è stata tra le prime aziende di distribuzione automatica a sposare la causa e oltre a offrire prodotti e bevande calde sempre più biologici, ha introdotto nella propria gamma una serie di contenitori e bicchieri in cartoncino biodegradabili e compostabili. La distribuzione automatica con Ligure Vending oltre a diventare più biologica e green, rispetta anche le intolleranze alimentari con i suoi prodotti “free from”.

Per ulteriori informazioni:

Ligure Vending S.A.S.

Via Aurelia levante sn - 18018 Arma di Taggia (IM)

Telefono: 0184 484640

Sito: www.ligurevending.it/