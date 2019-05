Pallamano: riprende nel fine settimana l’attività agonistica dell’Abc Bordighera

Doppio impegno nel prossimo weekend per l’Abc Bordighera Handball 1971, lo storico sodalizio di pallamano bordigotto, con in campo domani l’Under 17 maschile al PalaBiancheri e domenica mattina l’Under 13 maschile in trasferta.

Entrambe le compagini impegnate in gare valide per i rispettivi campionati dipartimentali francesi di categoria della seconda fase. Da segnalare anche l’impegno infrasettimanale della formazione Under 13 maschile che, il 1° maggio, parteciperà al ‘Torneo del Mughetto’, bella manifestazione ludico-sportiva che si svolgerà all’interno della bellissima struttura sportiva del Parc des Sports Jean Granelle di Villeneuve Loubet.

La società ricorda che, al martedì e giovedì dalle 17.15, alla palestra Conrieri di via Pelloux sono iniziati i corsi del 3° Modulo del Gruppo Sportivo, l’attività extra-scolastica di pallamano pensata per i più giovani. Sempre negli stessi giorni ed a seguire nell’orario, proseguono gli allenamenti di tutte le altre categorie (under 13, 15, 17, seniores e femminile).

Maggiori Informazioni potranno essere richieste inoltrando una mail a info@abcbordighera.it, direttamente presso la palestra Conrieri di via Pelloux durante gli allenamenti (al martedì o giovedì dalle 17 alle 19), al mercoledì al Palazzetto E Bianchesi di via Diaz (dalle 19 alle 21) oppure sul sito societario: www.abcbordighera.it.