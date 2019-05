Scommettere online è semplice, anche da uno smartphone!

Domenica scorsa eri seduto sul divano a guardare una partita di calcio della tua squadra preferita, quando ad un certo punto ti è scattata la voglia di mettere alla prova le tue capacità di scommettitore? Capita spesso che la passione sportiva inneschi il desiderio di sfidare la sorte. Però non sempre si ha voglia di alzarsi dal divano per recarsi alla ricevitoria vicino casa e allora che fare? Puoi restare comodamente a casa tua e affidarti ai siti di scommesse online. Tuttavia questa scelta ti spaventa perché non hai esperienza di scommesse sportive in rete e soprattutto non sapresti a quale allibratore affidarti? Non ti preoccupare, esistono diversi siti online che sono affidabili e facilmente consultabili anche con uno smartphone. Inoltre, se non sai come si scommetta, ti basta sapere che una scommessa sportiva online avviene tra lo scommettitore che gioca una determinata somma di denaro da lui scelta e l'allibratore, che ad ogni scommessa associa una quota.

La quota è un fattore importante, perché si tratta dell’unico parametro che determina l’eventuale vincita e il possibile profitto sarà più alto se più alta sarà la quota. Pertanto, controlla sempre le innumerevoli quote offerte dai Bookmaker e scegli la più conveniente. Dopo aver capito quali siano i siti di scommesse preferibili e le migliori quote, ammesso che tu abbia già compiuto 18 anni d’età, potrai effettuare la registrazione e scegliere i bonus di benvenuto dedicati ai nuovi iscritti. Per essere sicuro di giocare su un portale legale, verifica sempre che sia in possesso della licenza AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) e soprattutto che disponga di un sistema di pagamento tramite Paypal, carte di credito, skrill o Postepay. Se ti può essere di aiuto, una delle piattaforme che risponde a questi requisiti è sicuramente www.online-betting.org. Tutto quello che devi fare adesso è prendere il tuo smartphone accedere alla piattaforma e giocare! Ricordati sempre che il gioco può creare dipendenza, pertanto gioca con la testa e in modo responsabile.