Pallacanestro: bella vittoria in gara 1 per il Bc Ospedaletti Under 18 contro la Virtus Genova

Bc Ospedaletti-Virtus Genova 89-67 (21-12, 24-18, 25-14, 19-23)

Bc Ospedaletti: Olivari 27, Amato 23, Lazri 13, Bonomo 7, Dulbecco 6, Bonavia 4, Di Vincenzo 4, Boeri 3, Gallo 2, Siccardi, Polimeri.

Bella vittoria del Bc Ospedaletti, nella partita di andata dei play-off del campionato regionale Under 18 di pallacanestra, che mantiene il vantaggio interno con una prova superlativa di squadra.

I ragazzi di Lupi ed Archimede impongono fin dal primo quarto una grande difesa e contropiedi chirurgici. Ma è nel terzo quarto che mettono i titoli di coda andando anche sopra di 27 punti. Nelle fila orange molto bene Olivari ed Amato, ma sicuramente un eccezionale Lazri che, con un 3/3 da dai 6,25 a mettere la partita nei binari giusti.

Coach Archimede commenta: “Gara 1 è andata. Siamo stati straordinari e super in difesa, ma non è finita perché dobbiamo ancora lottare, Il traguardo è lontano e c’è una riflessione: il nostro girone sembrava più debole, ma per ora non è così. Da noi si pronosticavano questi risultati, soprattutto per Imperia che sembra la favorita".