Calcio, Eccellenza. Imperia nella tana del Ventimiglia per continuare il sogno Serie D. Di Lauro: "Rammaricati per i punti persi, ma pensiamo a domenica che è fondamentale"

L'Imperia è pronta alla grande sfida di domenica pomeriggio (ore 15) al 'Morel' sul campo del Ventimiglia, per un derby testacoda dai mille contorni che può valere doppio.

"Partita fondamentale". Ad analizzare in casa neroazzurra la delicata trasferta contro i granata è il difensore centrale Marco Di Lauro, autore di una grande stagione: "Come tutte le partite, specialmente le ultime che abbiamo giocato, anche quella di domenica è un tassello fondamentale - sottolinea il difensore neroazzurro - per poter raggiungere qualcosa di buono. Portare a casa una vittoria sicuramente ci permette di continuare il periodo positivo che stiamo passando e di mantenere una buona posizione in classifica".

"Rammarichi? Si ne abbiamo". Di Lauro è rammaricato per alcuni punti persi e i troppi pareggi nel girone di andata: "Sicuramente abbiamo dei rammarichi - evidenza Di Lauro - aver lasciato diversi punti nel girone di andata non ci ha facilitato le cose. Ma col senno di poi è troppo semplice parlare".

"Futuro? Ci sarà tempo per pensarci". Il difensore centrale neroazzurro analizza la sua ottima stagione all'Imperia ma non guarda al futuro: "Mi ritengo soddisfatto di questa stagione passata all'Imperia, abbiamo fatto grandi cose. Ho conosciuto ragazzi, dai più grandi ai più giovani, meravigliosi dai cui ho potuto imparare molto, sia dentro che fuori dal campo. Il mio futuro? Non so cosa ne sarà del mio futuro - conclude il difensore - ma ci sarà tempo per pensarci. Per ora sono concentrato a concludere la stagione al meglio".