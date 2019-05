Calcio, Eccellenza. Imperia-Ventimiglia, derby a doppia valenza: i convocati di mister Colavito

Penultimo turno del campionato di Eccellenza per i nerazzurri dell'Imperia che domenica alle ore 15, presso il campo sportivo "Morel", affronteranno il Ventimiglia.

Riparte così il campionato, dopo la lunga sosta per le festività pasquali con una partita molto delicata per l'Imperia che dovranno necessariamente vincere per sperare ancora di recuperare punti sulle prime due, Vado e Rivarolese.



In vista della sfida con i frontalieri, mister Nicola Colavito, ha diramato le seguenti convocazioni:

Trucco, Meda, Ambrosini, Corio, Faedo, Mella, Martelli, Tahiri, Castagna, Risso, Di Lauro, Fazio, Franco, Pallini, Correale, Berisha, Negro, Pelliccione, Garibbo, Zeka.