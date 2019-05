Calcio, Eccellenza. Ventimiglia, Fabio Luccisano indica la strada della salvezza: "Il mio cuore è granata. Situazione complicata, ma il gruppo si è messo a disposizione"

Il Ventimiglia vuole ottenere un grande risultato contro l'Imperia, per ottenere un posto nei playout (attenzione alla regola dei sette punti) e cercare di interrompere una stagione molto sfortunata.

Chance Luccisano. Sulla panchina granata è stato promosso Fabio Luccisano, che torna a guidare la Prima Squadra a distanza di molti anni dopo gli ottimi risultati con la Juniores Provinciale.

Mister Luccisano, cosa l'ha convinto a scegliere la panchina della Prima Squadra? "Mi ha convinto il cuore granata che ho, perché io insieme a un gruppo di giocatori eccezionali abbiamo vinto il campionato di Promozione cinque anni fa e poi, la stagione seguente siamo arrivati sesti in Eccellenza. Questa è la categoria che merita una società gloriosa come il Ventimiglia Calcio".

La situazione non è delle migliori... "La situazione è complicata, ma il gruppo in queste due settimane si è messo a disposizione, dal più giovane, al più vecchio. I giocatori si sono allenati molto bene con la voglia di far bene e l'intensità giusta".

Domani c'è il derby contro l'Imperia, non il debutto migliore per lei: che partita si aspetta? "Contro l'Imperia mi aspetto una partita difficilissima, un derby importante per tutte due le squadre. Loro sono favoriti visto la differenza di classifica e l'ottimo campionato che hanno disputato con merito fino ad oggi, però il derby è sempre una partita speciale. Per noi è veramente la prima di due finali per cercare di ottenere i playout".

Con lei nel suo staff c'è anche Diego Bevilacqua: è stata una sua scelta? "Si con me c'è Diego Bevilacqua che ho scelto io come secondo perché abbiamo collaborato insieme in questa annata con uno staff composto da lui da Demarchi e Plateroti e il sottoscritto nelle leve 2004-2003-2002 ottenendo un ottimo risultato con la vittoria del campionato Allievi, Abbiamo lavorato veramente bene, in armonia tutti insieme e poi con Diego siamo amici da tanti anni: è un ragazzo molto serio e preparato".