Calcio, Eccellenza. Ventimiglia-Imperia -1: grande attesa per lo show del 'Morel'

Mancano poche ore al sentito derby del 'Morel' tra Ventimiglia e Imperia. Se da una parte ai granata servirà un miracolo per evitare la lotteria dei playout (dove una doppia vittoria negli ultimi 180 minuti potrebbe non bastare), i neroazzurri devono vincere per continuare il sogno chiamato Serie D.

La carica dei big. In settimana, a Rivierasport.it, c'è stata la grande carica da una parte e dall'altra di due big delle compagini avversarie. Sulla sponda frontaliera ci sono state le parole importanti del grande ex Pietro Daddi, mentre Di Lauro ha parlato per la sponda neroazzurra.

Luccisano vs Colavito. Questa è la sfida anche tra i due allenatore Fabio Luccisano e Nicola Colavito. La caratteristica che lega questi due bravi e preparati allenatori è quella che entrambi hanno preso la Prima Squadra in corsa arrivando dalle giovanili. Con quei precedenti in Prima Categoria con Bordighera Sant'Ampelio e Dianese solo qualche anno fa.