Calcio, Prima Categoria. Camporosso-Letimbro vale doppio. Luci fissa l'obiettivo primario: "Dobbiamo blindare il secondo posto"

Il Camporosso si gioca il salto di categoria diretto con la Veloce Savona. A 180 minuti di gioco dalla fine della Regular Season, i rossoblù sono a -3 dai savonesi che hanno il destino nelle proprie mani. Alla vigilia del match interno contro il Letimbro mister Carmelo Luci è fiducioso:

"Comunque vada questo campionato devo ringraziare i ragazzi per la stagione straordinaria realizzata - dichiara il tecnico - visto che non eravamo partiti per ottenere questo, ma il loro lavoro ha fatto in modo di raggiungerlo".

"Domani vogliamo vincere cercando di blindare il secondo posto - sottolinea Luci - che è il primo obiettivo e vedere cosa succede a Savona se la Veloce riuscirà a portare a casa questo campionato.

Non vogliamo mollare niente e se fossero playoff ci prepareremo al meglio. Un grazie al Presidente Demme che sta facendo degli sforzi a livello personale, con la realizzazione del nuovo campo a 7".