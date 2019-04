Volley. Golfo di Diana, la formazione Under 16 terza nel Campionato Territoriale FIPAV

Sui due campi del Palasport Alessia Berruti di Finale Ligure, si è disputata la final Four territoriale under 16 del Comitato Liguria Ponente che comprende le province di Savona ed Imperia.

Il Golfo di Diana Volley Arredamenti Anfossi, unica rappresentante della provincia di Imperia, ha affrontato in semifinale L'Iglina Volley Albisola. Pur disputando una partita al limite delle loro possibilità, le dianesi sono state sconfitte 3-0 (25-15; 25-21; 25-12) riuscendo solo ad impensierire le savonesi nel secondo set.

Nell'altra semifinale l'Albenga ha agevolmente superato il Finale con il punteggio di 3-0 ( 25-9; 25-11; 25-15).

Al pomeriggio le due finali. In quella per il terzo posto la Arredamenti Anfossi si è imposta dopo una battaglia di 2 ore sul Finale per 3-2 (25-21, 25-21; 16-25; 21-25; 17-15). Molto più rapida la finale, anche se anch'essa equilibrata nonostante il punteggio, nella quale l'Albenga Volley ha superato l'Albisola per 3-0 (25-19; 25-22; 25-23). Le ingaune, sicuramente più squadra, hanno sfruttato meglio le occasione in fine set, aiutate da un Albissola molto fallosa in battuta.

"Siamo molto contenti di questo terzo posto - dice il patron del Golfo di Diana, Gianfranco Anfossi - che obiettivamente era il massimo risultato alla nostra portata vista la forza delle prime due classificate. In ogni caso alla partenza dei gironi di qualificazione c'erano 26 squadre ed ora ne abbiamo due davanti e 23 dietro.

Dopo aver visto la finale sono ancora più impressionato di come abbiamo giocato la semifinale: per impegnare l'Albisola nel secondo set, rimanendo pari fino al 19-19, le ragazze sono andate anche oltre le loro capacità.

Forse anche per questo nella finale per il terzo posto, dopo aver vinto i primi due set ci siamo un po' spenti, subendo la rimonta del Finale, a cui però voglio fare i complimenti: sono una squadra molto giovane ma hanno grinta da vendere. Penso che noi avessimo speso troppe energie nervose e non siamo riusciti a tenere ancora la dovuta concentrazione. Nel tie-break però ho visto una squadra che non voleva perdere ed ha vinto di pura volontà. E' tutto l'anno che seguo in panchina l'under 16 e, anche se prima o poi mi faranno venire un'infarto, mi piacciono proprio perchè non mollano mai"

La formazione under 16 classificata al terzo posto del campionato under 16 territoriale Fipav Liguria Ponente:

Valeria Pinna (cap.), Giulia Piana, Sabrina Onida, Annalisa Tamietto, Rebecca Belfiore, Paola Peirano, Francesca Ferraro, Gaia De Angeli, Arjeta Uruci, Arianna Corona e Beatrice Carnabuci.