Calcio, Eccellenza, 29a giornata. Vado, vietato sbagliare. Ventimiglia-Imperia e Alassio FC-Albenga valgono una stagione

Il campionato di Eccellenza mette sul piatto una giornata numero 29 molto interessante e aperta ad ogni risultato: analizziamo le otto partite in programma che potrete seguire dalle ore 15 nel Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it

La capolista Vado non può sbagliare tra le mura amiche contro il Molassana e con i tre punti i rossoblù aumenterebbero la speranza di salto diretto in Serie D. Attenzione allo scontro diretto per il secondo posto tra Rivarolese e Genova Calcio, dove in palio ci sono punti pesanti.

L'Imperia, impegnata nel derby trappola sul campo del Ventimiglia, può approfittare del derby genovese per cercare l'assalto al playoff nazionale. La Cairese sarà chiamata all'esame esterno contro un Pietra Ligure che non ha più nulla da dire a questo campionato.

In chiave salvezza diretta spareggio decisivo tra Alassio FC e Albenga, dove tra le due compagini c'è un solco di quattro punti. Chiudono questo turno di campionato le trasferte di Sammargheritese, Finale e Rapallo sui campi di Angelo Baiardo, Busalla e Valdivara.