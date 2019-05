Calcio, Eccellenza. Ventimiglia, colpo contro l'Imperia: il racconto del match

Un Ventimiglia , attento e concreto, rivitalizzato dal terzo mister della stagione, il bravo Fabio Luccisano, ritorna alla vittoria nel derby contro l' Imperia, l'incontro era da vincere per entrambe le due compagini, utile per raggiungere i rispettivi traguardi a questo punto della stagione: la permanenza in categoria per il Ventimiglia, attraverso i play-out e la speranza di promozione per l'Imperia.

Il risultato, premia i frontalieri che con una condotta di gara attenta e concreta sono riusciti a prendere i tre punti per sperare ancora di andare agli spareggi, partendo dalla posizione più scomoda e cioè il penultimo posto attuale in classifica. La rete che ha deciso l'incontro, a metà della ripresa, l'ha realizzata ex- Daddi, lesto ad inserirsi fra difensore e portiere e mettere in rete.

Dal canto suo, ci si aspettava molto di più dall'Imperia che si è reso pericoloso solo verso la fine della prima frazione di gioco con una bella punizione di Mella, che da circa 25 metri a impegnato Scognamiglio (festeggiato oggi per le 200 gare in maglia granata) con un prodigioso intervento verso l' incrocio dei pali. Con questo ritorno alla vittoria, il Ventimiglia può affrontare la trasferta di domenica prossima a Finale con lo stesso piglio e determinazione , solo cosi', la salvezza è alla portata.