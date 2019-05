Calcio. I Giovanissimi della Sanstevese chiudono al terzo posto. La soddisfazione del Presidente Marco Proto: "Grazie alla fiducia di tutti i genitori"

La Sanstevese targata Giovanissimi chiude il campionato di categoria con un ottimo terzo posto, dopo una stagione esaltante al primo anno.

Soddisfatto il Presidente Marco Proto: "Come presidente dell'USD Sanstevese esprimo tutta la mia soddisfazione per il risultato conseguito da parte dello staff e dei ragazzi che si sono ottimamente comportati. Come primo anno della categoria Giovanissimi non era facile ma grazie anche alla fiducia che tutti i genitori hanno riposto nel nostro progetto tutto ciò e stato possibile.

Il sogno che inseguo ormai da anni e quello di creare un sempre maggior numero di squadre giovanili per fare della Sanstevese, una delle società ambite nel panorama calcistico giovanile".