Calcio, Serie D, 33a giornata. Sanremese, obiettivo secondo posto matematico: al 'Comunale' arriva il Casale (ore 15)

La Sanremese va a caccia della vittoria interna che manca da troppo tempo, ma soprattutto di quel secondo posto matematico dove con un punto il traguardo sarà tagliato.

Al 'Comunale' (ore 15, arbitro Di Francesco di Ostia Lido)arriva il temibile Casale che è in piena lotta per un posto nei playoff. I piemontesi sono in coabitazione in quinta piazza con Folgore Caratese e Inveruno, ma vedono anche il quarto posto del Ligorna distante sole due lunghezze.

Il tecnico Lupo potrebbe mandare in campo questo undici: Manis in porta; Fiore, Giubilato, Videtta (Castaldo), Montanaro in difesa; Spinosa, Taddei, Acampora a centrocampo; Molino, Lo Bosco, Calderone in attacco.

Potrete seguire la web cronaca Live del match su Rivierasport.it