A nome della proprietà della Sanremese, Marco Del Gratta esprime tutto il suo disappunto per la sconfitta interna contro il Casale:

"Mi dispiace per la reazione dei tifosi e per il fatto che abbiano abbandonato la gradinata prima del termine della partita – ha aggiunto Marco Del Gratta a nome della proprietà – ma li comprendo, sono dalla loro parte e anche io, come loro, sono deluso per la prestazione odierna".