Imperia: tutto pronto per la quarantanovesima edizione della Corsa al Monte Faudo (video)

Torna domenica la ‘Corsa al Monte Faudo’, la storica manifestazione podistica organizzata dal Marathon Club Imperia, in collaborazione con la Maurina, giunta quest’anno alla quarantanovesima edizione con due novità, la camminata ‘Nordic Walking’ da Santa Brigida fino all’arrivo al Faudo, e la staffetta dei corridori, che si terrà sempre a Santa Brigida.

“Abbiamo pensato quest’anno, per portare un po’ di gente a conoscere il Faudo, di fare anche una camminata che partirà da Santa Brigida, fino al Faudo. – spiega il presidente del Marathon Club William Stua - Sarà cronometrata per dare la possibilità ai partecipanti di vedere quanto ci metteranno, in modo che il prossimo anno potranno migliorare il tempo.



La gara più importante partirà alle 9 dal Comune. La novità è la staffetta, il primo staffettista correrà dal Comune a Santa Brigida e il secondo da lì fino in cima. È anche uno spettacolo da vedere e invito tutti a venire a Santa Brigida perché ci sarà un grande schermo che riprenderà tutta la corsa che potremo seguire in diretta. La premiazione sarà alle 13 con un pasta party per tutti”.



Stua approfitta per ricordare un altro importante appuntamento: l’Imperia a Tappe che si svolgerà dal 24 al 26 maggio tra Civezza, Pantasina, Lucinasco e l’arrivo a Imperia nella terza e ultima tappa.



“E’ tradizionale, una corsa con tanti iscritti già adesso, che ci conferma che alla gente piace visitare i paesini, perché noi, come sapete ogni anno cambiamo il paese, proprio per far conoscere a chi viene da fuori dalla Liguria il nostro entroterra e i nostri prodotti. Facciamo anche delle cene tipiche nei paesi dove si corre e dove ci sarà l’arrivo”.



Presente questa mattina alla presentazione della gara, l’Assessore allo Sport del Comune di Imperia Simone Vassallo: “Ritengo che su una manifestazione come il Faudo, - ha detto - che è alla quarantanovesima edizione, serva un lancio estremamente positivo di questa manifestazione sportiva che è un po’ la storia della podistica imperiese. È una gara storica, riconosciuta di grande difficoltà, di grande livello, che non tutti affrontano. C’è un impegno, dato con la disponibilità del Comune di Imperia e in parte con quello di Dolcedo, che ha messo insieme due associazioni sportive come il Club Marathon e la Maurina. Io sono contento e orgoglioso di avervi insieme, perché dico sempre che quando si lavora insieme, specialmente tra diverse società sportive che cercano di tenere viva la città con varie manifestazioni sportive, che sul Faudo hanno messo insieme le loro energie e volontà, credo che sia un punto importante”.



La competizione, che conta a oggi 120 iscritti in totale, è stata ideata da Luciano Acquarone, uno dei più importanti podisti imperiesi nella storia, presente oggi alla conferenza stampa. L’ormai ottantottenne, che domenica sarà a Santa Brigida a tifare per tutti i partecipanti, ha riconosciuto a Stua e al Marathon Club una buona capacità organizzativa, nonostante le incertezze climatiche non consentono forse di portare tantissima gente al Faudo.



Presente oggi anche il presidente della Maurina Giovanni Quaglia, che ha ricordato la prima edizione della corsa, del 1968, vinta da Giuseppe Lombardi. “Siamo andati avanti ogni anno, quasi senza interruzioni. Oggi soffriamo una concorrenza spietata, e forse anche scorretta, delle altre competizioni. Noi purtroppo abbiamo un budget ristretto, questo va detto, ma speriamo ugualmente di vivere una bella giornata di sport”.