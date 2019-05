Pallamano. ABC Bordighera, fine settimana importante per le compagini biancorosse

Positivo fine settimana per le due formazioni dell’ABC Bordighera scese in campo in due match validi per i campionati dipartimentali francesi.

Sabato pomeriggio al PalaBiancheri di via Diaz l’under 17 maschile, con una formazione largamente rimaneggiata ed in inferiorità numerica per tutta la gara, supera di stretta misura con una gara quasi perfetta ma molto sofferta, per 29 a 28 il Pays Grasse HB ASPTT.

Solo note di elogio per tutti i ragazzi bordigotti che hanno appassionato il pubblico presente offrendo un’altra emozionante partita e dimostrando in campo carattere, grinta e tecnica sopraffina con un Niclas Nardelli che ha più volte negato la rete agli avversari difendendo in modo magistrale la propria porta.

Con questa vittoria la formazione biancorossa si garantisce un piazzamento tra le prime tre formazioni del campionato.

Vittoriosa domenica mattina anche la formazione under 13 maschile che supera sul proprio campo la formazione di La Colle/St Paul de Vence con il punteggio di 25 a 18 per i bordigotti.

Prestazione non perfetta quella dei biancorossi a La Colle sur Loup ma che comunque le permette di chiudere questa seconda fase del campionato al secondo posto conquistando così il diritto di disputare le semi-finali della manifestazione che si svolgeranno nel week-end del 18-19 maggio.

Da segnalare anche l’impegno infrasettimanale della formazione under 13 maschile che il 1° Maggio parteciperà al Torneo del Mughetto, bella manifestazione ludico-sportiva che si svolgerà all’interno della bellissima struttura sportiva del Parc des Sports Jean Granelle di Villeneuve Loubet .

Questo il dettaglio delle gare delle formazioni dell’ABC Bordighera dello scorso week-end:

UNDER 17: ABC Bordighera H. - Pays Grasse HB ASPTT 29-28

ABC Bordighera: Barbuscia Oliver J. (1 rete), Loqmane Samir (12 reti) , Nardelli Niclas (portiere), Pillon Andrea ( 10 reti) , Zunino Alessio , Nardelli Jannis (6 reti). Coach. Maria Grazia Germano





UNDER 13: La Colle St Paul de Vence – ABC Bordighera 18-25

ABC Bordighera: Anfosso Simone (1 rete), Anfosso Matteo, Ascone Christian, Balduzzi Alessandro, Vitetta Davide (1), Mirto Tommaso (19), Basta Mattia (4), Bellan Valerio, Loqmane Sohail. Coach: Maria Grazia Germano