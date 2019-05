Pallamano Ventimiglia, continua il magic-moment della Senior: colpo a Beausoleil

E' stato un fine settimana impegnativo per la Pallamano Ventimiglia che ha visto tutte le squadre scendere in campo.

Senior. Grande vittoria per la formazione giallonera dei Senior che hanno sbancato il campo del Beausoleil per 27-36: "Dopo un primo tempo equilibrato, dove i nostri avversari ci hanno tenuto sotto scacco, nel secondo tempo siamo venuti fuori. Continuiamo nel nostro grande momento", ha dichiarato coach Pippo Malatino.

Under 15. Tante emozioni per la compagine Under 15. La prima partita in casa contro l'Antibes per 40-17. Nelle finali nazionali dell'Area Nord 2 i giovani leoncini sono stati superati da Palazzolo (30-18) e Leno (26-20): "Abbiamo pagato dazio della fisicità dei nostri avversari - afferma Malatino - e un po' d stanchezza visto i tanti impegni dell'ultimo periodo".

Le altre squadre. Le compagini Under 13 della Pallamano Ventimiglia/Breil si guadagnano la finale Honeur superando il Grasse per 24-16. La Fascia B pareggia sempre contro il Grasse per 16-16. Sconfitta a Contes per la compagine giallonera Under 11.

