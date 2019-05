Basket. BC Ospedaletti, colpo esterno: gli orange passano sul campo della Virtus Genova

Virtus Genova - Bco 63-73 24/15 11/23 9/24 19/11

BC Ospedaletti: Olivari 19 Amato 18 Dulbecco 13 Bonomo 8 Di Vincenzo 8 Gallo 4 Bonavia 2 Siccardi 1 Lazri, Boeri,



I giovani orange vincono anche gara2 sul difficile campo della Virtus Genova ed approdano alle semifinali regionali.

Grande risultato per il sodalizio del Presidente Morabito, ennesima semifinale regionale , dopo le 2 vittorie del campionato u19 e dell" under 17 più 8 volte ai Play off regionali in questi sette anni della gestione coach Lupi, un bel traguardo che premia gli enormi sforzi fatti in palestra per migliorare i gruppi.

Ma veniamo al match, primo quarto in salita, poi Lupi cambia il match, zona press e difesa ferrea portano gli orange nei tempini centrali a condurre anche di 20 venti punti, poi l'ultimo quarto e una pura gestione, ora dopo questa impresa sotto con la vincente tra Ardita ed Imperia.

Coach Archimede: "Grande partita di testa dei ragazzi, bravi a superare il primo momento in cui i padroni di casa erano indiavolati, la difesa e la velocità ci hanno consentito di avvantaggiarci in maniera decisiva tra il secondo e terzo quarto".