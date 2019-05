Calcio. Carlin's Boys, si valuta la conferma di Litardi ma salgono le quotazioni di Siciliano

Simone Siciliano, allenatore della Sanstevese, potrebbe diventare l'obiettivo della Carlin's Boys in caso di separazione da Litardi

La stagione calcistica va ormai in archivio e cominciano i rumors di mercato, partendo come sempre dalle panchine.

In casa Carlin's Boys la situazione non è ancora definita, ma con la società che proverà a programmare il futuro nelle prossime settimane. La priorità del Direttore Sportivo Fabio Mesiano sarà quello di provare a confermare Eros Litardi, ma il tecnico secondo indiscrezioni, è finito nelle mire dell'Atletico Argentina insieme a Tirone per il dopo Pesante.

In caso di separazione da Litardi la compagine neroazzurra ha le idee ben chiare e starebbe puntando ad un big per la Prima Categoria: sarà assalto a Simone Siciliano, attuale allenatore della Sanstevese anche se il Presidente Marco Proto difficilmente se ne vorrà privare per la prossima stagione.