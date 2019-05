Calcio, Eccellenza. Ventimiglia, 200 presenze in granata per Claudio Scognamiglio: "Traguardo dedicato a tante persone. L'1-0 sull'Imperia? Questa è la strada giusta"

Il Ventimiglia è ripartito da mister Luccisano e dopo una stagione sfortunata e tormentata si è tolto la soddisfazione di superare l'Imperia, in un derby dove i granata hanno meritato i tre punti.

200 e non sentirle. Prima della sfida contro i neroazzurri è stato premiato Claudio Scognamiglio, il portiere granata che ha tagliato il traguardo delle 200 presenze con la maglia dei frontalieri: a Rivierasport.it la soddisfazione e la fiducia dell'ex estremo difensore del Grosseto.

Claudio, come prima cosa complimenti per questo traguardo. Ma partiamo dalla vittoria sull'Imperia: è la strada giusta in vista del playout? "Certo, questa è la strada giusta. Vincere ieri, contro una squadra forte e di grande valori, è stato importate. Trucco è stato decisivo e bravo in diverse occasioni prima del nostro gol e questo significa che anche noi non siamo da meno".

Quanto rammarico c'è per questa stagione? "Adesso non c'è tempo per i rammarichi, è il momento di guardare avanti e alle prossime tre finali".

Torniamo al tuo traguardo e alle 200 presente con la maglia del Ventimiglia: hai qualche dedica speciale? "L'elenco è po' lungo ma ci tengo a menzionarle tutte. Le dedico alla mia famiglia, mamma, papà, le mie due sorelle, mio cognato e mie nipoti, che anche se ci vediamo tre volte all'anno sono sempre nei miei pensieri. A mia moglie, donna straordinaria. Al Presidente e tutti i dirigenti del Ventimiglia Calcio e a tutti gli allenatori e compagni di squadra che in questi sette anni mi sono stati vicino: in particolare a Principato, Mamone, Allegro, Ala e Serpe, loro sono con me dal primo giorno".

Quale squadra vorresti evitare e quale prendere al playout? "I playout sono delle partite a se, quindi a mio parere non ci sono squadre più facili o difficili da incontrare",