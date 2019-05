Calcio. Imperia, pronta la rivoluzione: nel mirino c'è il ritorno di Alfredo Bencardino

Dopo un anno potrebbe tornare a sedere sulla panchina dell'Imperia l'esperto Alfredo Bencardino.

L'attuale tecnico della Dianese & Golfo, secondo indiscrezioni, sarebbe finito nel mirino della dirigenza neroazzurra dopo un'altra stagione non come tutti ci si sarebbero aspettati con l'esclusione dai primi due posti nel campionato di Eccellenza, peggiorando il piazzamento della scorsa annata proprio con Bencardino in panchina.

Bencardino sarebbe così pronto a tornare in neroazzurro ma ancora non è chiaro in quale ruolo: o come allenatore della Prima Squadra o come Direttore Tecnico.

L'allenatore della Dianese & Golfo in questo momento avrebbe scavalcato nelle gerarchie la certezza Bocchi e la suggestione Mario Pisano.