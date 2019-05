Calcio. Ligue 1: la vendetta di Ben Arfa, il Rennes si aggiudica la Coppa di Francia

Alle 23,55 di sabato sera, dopo 120 minuti di gioco, una serie completa di cinque calci di rigore trasformati in goal da entrambe le squadre, al sesto tiro dal dischetto Nkunku ha mandato il pallone in tribuna, il Rennes si è aggiudicato la Coppa di Francia e Hatem Ben Arfa ha cominciato a girare, senza meta per il campo, piangendo ed abbracciando chiunque gli si parasse davanti.

E’ stata la fine difficilmente ipotizzabile della Coppa di Francia 2019 che ha visto il Rennesaggiudicarsi la finale battendo il Paris Saint Germain, dopo essere stato sotto di due reti dopo appena 21 minuti di gioco.

Hatem Ben Arfa, la punta del Rennes costretta ad una “profumata” tappezzeria per due anni a Parigi, mai impiegato per punizione, è stato sicuramente l’atleta che più ha atteso l’appuntamento e che non ha tradito le aspettative.

Con questo risultato il Rennes “aggiusta” la sua stagione e raggiunge la sicurezza di un posto in Europa League, mettendo ulteriore peperoncino sulle ultime giornate di campionato.

Sarà infatti solo la quarta classificata in campionato ad accedere, assieme con lo Strasburgo (Coppa di Lega) e, appunto, il Rennes (Coppa di Francia), alla seconda coppa europea per importanza.

Le ultime giornate diranno chi, tra Saint Etienne, Marsiglia e Montpellierriuscirà a staccare il biglietto verso l’Europa.

La trentaquattresima giornata è iniziata, venerdì 26 aprile, con l’importante vittoria esterna del Lione (saldamente al terzo posto) in casa di un Bordeaux ormai salvo e senza più nulla da chiedere al suo deludente campionato.

Le partite della domenica registrano l’ottima performance del Nizza che, grazie alle tre reti di Atal, ha avuto ragione del Guingamp, ora irrimediabilmente ultimo.

Vittoria con una messe di goals del Lille che surclassa il Nimes e mantiene intatti i 6 punti di vantaggio sul Lione.

Per quanto riguarda le squadre impegnate nella lotta per il quarto posto (che vale l’Europa League) il Saint Etienne ha battuto il Tolosa, mentre il Marsiglia non è riuscito ad approfittare dell’incontro casalingo col Nantes.

Il “derby” tra le disperate ha visto il Caen battere il Digione e sorpassarlo al terzultimo posto.

Pareggio, infine, tra Amiens e Strasburgo e tra Angers e Reims.

Domani si giocherà il posticipo tra Montpellier e Paris Saint Germain e mercoledì quello tra Rennes e Monaco.

La trentacinquesima giornata, nel prossimo weekend, inizierà venerdì 3 maggio con un interessante Strasburgo – Marsiglia, con gli ospiti “obbligati” a vincere.

Sabato 4 maggio, il Nizza scenderà in campo al Parco dei Principi contro il Paris Saint Germain, alla ricerca di un risultato che dia lustro al suo fine campionato,

Un vero e proprio dramma si vivrà a Caen dove scenderà in campo il Guingamp, per entrambe le squadre la vittoria è il risultato da perseguire ad ogni costo, avendo quale obiettivo il terzultimo posto e gli spareggi per restare in Ligue 1.

Senza grosso pathos Bordeaux – Angers e Reims – Nimes.

Domenica 5 maggio , infime, l’incontro clou della sera potrebbe rappresentare un’ultima grande opportunità per mescolare le carte ai vertici della classifica: il Lione riceverà il Lille con in palio le residue speranze di agguantare il secondo posto in classifica che non obbliga ad affrontare, in piena estate, i preliminari di Champions League.

Il Monaco riceverà il Saint Etienne, in una gara senza sconti da entrambe le parti, mentre completano il tabellino Tolosa – Rennes e Nantes – Digione con gli ospiti impegnati nella difficile impresa di non retrocedere direttamente in Ligue 2.

Insomma, una giornata di forte interesse, con molte gare che offrono tanti spunti.

