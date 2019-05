Calcio, Promozione. Taggia, il poker al Mignanego non basta per i playoff. Fiuzzi fa il mea culpa: "Sono il maggior responsabile. Il futuro? Vorrei riscattarmi in giallorosso"

Il Taggia saluta il pubblico amico con un rotondo 4-0 sul Mignanego, successo che non basta per la partecipazione alla semifinale playoff.

"Mi sento responsabile". Ad analizzare la vittoria e l'annata dei giallorossi è l'esperto difensore centrale Luca Fiuzzi che fa anche il mea culpa: "La prestazione di ieri è stata brutta nel primo tempo ed è andata bene nel secondo, agevolata dalla squadra giovane con cui si è presentato il Mignanego. C'è tanto rammarico - sottolinea il difensore giallorosso - perchè penso che sia solo stata colpa di noi giocatori per come è andata a finire partendo dal presupposto che io sono il maggior responsabile dell andamento finale del Taggia: è solo colpa mia, dei miei errori che non sono riuscito a dare una mano ai miei compagni di squadra in questo finale di campionato".

"Il futuro? Vorrei riscattarmi in giallorosso". Fiuzzi non vuole sentire parlare di mercato: "Sono sincero, io di voci non ne ho sentite anche perchè penso che dopo quest'anno mi sento in difetto - evidenza Fiuzzi - e la mia volontà è rimanere a Taggia per cercare di riscattarmi. Sono il primo a dire che nel calcio può succedere di tutto e magari sarà proprio il Taggia a non volermi la prossima stagione".