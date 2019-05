Volley. Grafiche Amadeo Sanremo, fine settimana agrodolce per le compagini matuziane

Con una rimonta di quelle da ricordare il Grafiche Amedeo Sanremo torna alla vittoria nella Serie C femminile imponendosi in casa per 3 set a 2 contro il Tigullio Volley Progiet.

In svantaggio per 2 set a 0, la squadra ha saputo reagire ed imporsi per 3 set consecutivi e vincere la partita. Molto combattuto il quinto set dove il Grafiche Amedeo ha saputo imposti nella parte finale e vincere per 15 a 12. Con questa vittoria il grafiche mantiene il centro classifica.

Meno positiva la prova del grafiche Amedeo maschile che sconfitta Genova conto il Sant'Antonio resta al penultimo posto in classifica e vede la retrocessione, tranne qualche modifica a livello di fipav regionale, il Grafiche Amedeo è una squadra molto giovenche non ha raccolto mio che meritava in trenini di risultati ma che è sicuramente cresciuta in tecnica e tattica di gioco.